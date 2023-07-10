Президент США Джо Байден прибыл в Великобританию

Джо Байден обсудит с британским премьер-министром Риши Сунаком помощь Украине и встретится с королем Карлом III. Во вторник и среду американский лидер примет участие в саммите НАТО в Литве, где в частности будет поднят вопрос о поставках Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву.

Одной из главных тем переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака станет оказание военной помощи Украине, в том числе вопрос о поставках кассетных боеприпасов.

Американский президент прибыл в Лондон в воскресенье поздно вечером.

В Великобритании он также встретится с королем Карлом III.

Байден начинает с Лондона европейское турне, главной частью которого станет саммит НАТО, который пройдет в столице Литвы 11-12 июля.

Решение США предоставить кассетные боеприпасы Украине вызвало обеспокоенность союзников по НАТО. Перед визитом Джо Байдена британский премьер Риши Сунак сказал, что Лондон не поддерживает решение Вашингтона.

"Великобритания подписала конвенцию, которая запрещает производство или применение кассетных боеприпасов и препятствует их использованию. Мы продолжим вносить вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России. Мы уже делаем это, предоставляя тяжелые танки и совсем недавно - оружие дальнего радиуса действия", - заявил Сунак.

Свое несогласие с решением Соединенных Штатов выразили также Испания, Канада и Новая Зеландия.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан накануне сообщил, что Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории РФ или в населенных пунктах.

О поставках боеприпасов этого типа Киеву в рамках нового пакета мер безопасности на сумму 800 миллионов долларов в Вашингтоне объявили 7 июля.

Перед поездкой Байден заявил в интервью телекомпании CNN, что Украина еще не готова к членству в НАТО. По его словам, организация сможет рассмотреть вопрос о принятии страны в альянс только после окончания войны, но помощь будет предоставляться и далее.