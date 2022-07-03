Нацгвардия Узбекистана заявляет о полном контроле в Каракалпакии после беспорядков

Национальная гвардия Узбекистана заявляет о полном контроле над ситуацией в республике Каракалпакии, где накануне массовые протесты против конституционной реформы обернулись беспорядками. В регионе введёно чрезвычайное положение, объявлен комендантский час, запрещены любые массовые мероприятия.

Массовые протесты в Каракалпакии начались после того, как стало известно о намерении властей Узбекистана поменять статус региона. Предполагалось, что он потеряет автономию и право на выход из состава страны. Такие поправки предложил президент Шавкат Мерзиёев в рамках конституционной реформы.

Сторонники автономии призывали провести крупную акцию протеста против поправок в следующий вторник, однако ситуация обострилась после задержания одного из известных активистов Даулетмурата Тажимуратова 1 июля.

В выступлениях на улицах столицы Каракалпакии Нукус участвовали тысячи людей. Силовые структуры неоднократно пытались помешать протестующим собраться, доходило до столкновений. Региональные власти сообщают о нападениях на административные здания. Президент Узбекистана в своих заявлениях упоминал пострадавших с обеих сторон. Сторонники автономии утверждают, что есть убитые среди демонстрантов, а некоторые улицы были буквально залиты кровью.

На фоне беспорядков Мирзиёев прибыл в Нукус 2 июля и объявил, что отказывается от поправок, касающихся статуса Каракалпакии. В пресс-службе президента пояснили, что «процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию ещё продолжается» и глава государства «изучил высказываемые жителями Каракалпакстана мнения».

Каракалпакия вошла в состав Узбекистана в 1993 г. Это крупнейший регион страны, составляющий почти половину её территории. В Конституции Каракалпакии сказано, что это суверенная республика, обладающая право выхода из Узбекистана на основании всеобщего референдума.