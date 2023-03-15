Узбекистан: конституционная реформа выставлена на референдум

Проект конституционной реформы в Узбекистане вынесен на всеобщий референдум 30 апреля. Это решение утвердил сенат республики. Документ предусматривает изменение большей части основного закона страны.

Среди наиболее важных поправок – увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет. Отдельно оговаривается, что реформа позволит действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву «обнулить» свои мандаты и претендовать ещё на два срока.

Сам Мерзиёев заявляет о необходимости адаптировать Конституцию под требования «Нового Узбекистана» и, в частности, усилить защиту прав человека.