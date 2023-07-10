Жертвы авиаудара по Орехову. ВСУ отвоевали 193 км² с начала контрнаступления

Генпрокуратура Украина начала производство по факту авиаудара по школе в Орехове и гибели мирных жителей. В Минобороны Украины отнесли подрыв Крымского моста в октябре 2022 года к военным успехам ВСУ. В России на публике показался генерал Герасимов.

В прифронтовом Орехове Запорожской области продолжается разбор завалов на месте прямого попадания российской авиабомбы.

Как сообщили в региональной полиции, в результате воскресного удара уничтожена школа, в которой мирные жители получали гуманитарную помощь. Предварительно погибли четверо, 13 человек получили ранения.

Глава Запорожья назвал произошедшее "военным преступлением".

Утром в понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога.

Нашёлся Герасимов

В России впервые после пригожинского мятежа показали начальника Генштаба генерала Герасимова. Военачальник провёл совещание, на котором ему доложили об отражении украинских атак по Крымскому мосту, а также объектам в Ростовской и Калужской областях. "Жертв и разрушений нет", – заявили в российском военном ведомстве.

На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр упомянула подрыв моста, связывающего Россию и аннексированный Крым, в октябре прошлого года в сводке военных успехов ВСУ.

Контрнаступление

Украинский Генштаб заявляет об освобождении 14 км² за неделю, в том числе 4 км² в районе Бахмута. Общая площадь отвоёванных территорий с начала контрнаступления составляет 193 км², что сравнимо с площадью Одессы.