Президенты Украины и Польши встретились в Луцке

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Зеленский и Дуда почтили память жертв Волынской резни, случившейся во время Второй мировой войны.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда в Луцке почтили память жертв Волынской резни, случившейся во время Второй мировой войны.

С 1943 по 1945 украинские националисты уничтожили десятки тысяч поляков. В ответных операциях были убиты до двадцати тысяч украинцев. Польский сейм признал Волынскую трагедию геноцидом.

Польша один из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Поддержка Варшавы важна для Киева в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе.

По итогам встречи с Дудой Зеленский сообщил: "Мы договорились работать вместе, чтобы получить лучший результат для Украины".

В субботу из Турции в Украину возвратились пять командиров с "Азовстали". Они прибыли во Львов вместе с президентом Зеленским, совершавшим визит в Турцию. Защитники "Азовстали" были освобождены из российского плена в сентябре прошлого года и находились в Турции по условиям обмена. Россия обвинила Анкару и Киев в нарушении договоренностей.