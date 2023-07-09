Украинские пилоты начинают обучение на истребителях F-16

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Позволит ли поставка Джо Байденом самолетов F-16 помочь Киеву?Это станет известно позже, а пока украинские пилоты начинают осваивать истребитель

Теперь пришел черед Румынии приступить к подготовке пилотов истребителей F-16, в частности, для украинских военных, как объявил Бухарест. Долгое время Украина настаивает на поставках этого американский самолета, самого востребованного истребителя в мире, для борьбы с российским вторжением. И 19 мая после многочисленных отказов Джо Байден дал зеленый свет на поставку Украине боевых самолетов, включая F-16.

Дисбаланс военно-воздушных сил

Но почему Владимир Зеленский так отчаянно нуждается в этих самолетах? F16 позволили бы Киеву восстановить контроль над небом и обеспечить воздушную поддержку наземных войск. По данным военно-аналитического сайта Global Firepower, на начало января у Украины было менее 190 действующих самолетов, в то время как у России - более 2000.

"Когда вы совершаете маневры, - объясняет Жан Пьер Мольни, заместитель директора Института международных и стратегических отношений (IRIS), - вы можете обстреливать вражеские войска из артиллерии. Вы видите, как и они воюют. И польза этих истребителей в том, что их целью могут быть российские силы, движущиеся напротив".

Лео Периа-Пеньи, научный сотрудник Центра исследований безопасности IFRI, добавляет, что существуют три основных способа использования F-16:

"Для наземной поддержки, - говорит он. - Чтобы вести огонь по русским, которые атакуют. Или для поддержки украинской атаки с целью перехвата истребителей, которые могут войти в воздушное пространство Украины. Также, возможно, с определенными боеприпасами для перехвата ракет и беспилотников, угрожающих ударами по чувствительным точкам".

Обучение - ключевой момент, который потребует времени

После одобрения США несколько стран заявили о готовности помочь Украине в обучении пилотов F-16.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в конце мая сообщил, что Польша уже приступила к обучению и что несколько стран готовы поставить Украине эти истребители.

Нидерланды надеются, что смогут начать тренировки украинских пилотов F-16 уже этим летом.

Дания также готовится к обучению пилотов на своей территории. Подготовка летчиков и то, сколько времени она займет, - главные вопросы.

"Пилоты - это только часть проблемы, - говорит Лео Периа-Пеньи. - Конечно, мы должны обучить и наземный персонал, то есть механиков. В то же время мы также должны интегрировать систему и ее вооружение в то, что мы называем системой идентификации "друг или враг". Это очень важная проблема. Цель в том, чтобы украинская система ПВО, которая не стреляет на поражение, а ведет огонь в соответствии с сигнатурами, которые она у нее на радаре, не стреляла по своим собственным самолетам. Мы имеем дело с системой, которая, несмотря на то, что ей 40 или 50 лет, все еще достаточно сложна. Все эти факторы означают, что четырехмесячный период интеграции далеко не абсурдный. Часто на один самолет приходятся два пилота или даже две полные команды. У вас есть пилот на борту, от десяти до 20 механиков, по меньшей мере, плюс технический персонал, которые отвечают за все остальное".

"Кроме того, пилоты обучают других пилотов, - добавляет Жан-Пьер Мольни. - Поэтому нам нужно освободить время служащих в армиях на Западе для обучения украинских пилотов".

Некоторые надеются, что эти самолеты, поступившие на вооружение в США в конце 1970-х годов, станут поворотным пунктом в нынешней войне. Поставка F-16 и обучение украинского военного персонала на этих самолетах будут в центре внимания саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля.