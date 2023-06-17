Путин: F-16 "будут гореть", как немецкие "Леопарды"

Передача Киеву истребителей F-16 представляет "серьёзную опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооружённый конфликт" в Украине, заявил президент России.
Вопрос о сроках и объёмах поставок новейших военных самолётов в настоящий момент рассматривают страны-члены блока.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин России отметил, что F-16 постигнет та же участь, что и находящиеся на вооружении ВСУ немецкие танки Leopard.
Владимир Путин, президент России:
"Танки горят. Несколько танков уничтожены. В том числе Leopard. И вчера было то же самое. И вчера были Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет".
Между тем, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский принимал делегацию лидеров Африканских стран, которая прибыла в Киев с "миротворческой миссией".
Её члены призвали стороны к деэскалации и переговорам.
Вскоре после их прибытия по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги из-за российских ракетных ударов.