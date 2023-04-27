Столтенберг: Украина получила от союзников почти всю обещанную технику

Euronews

По словам генерального секретаря НАТО, Украина находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы отвоевать оккупированные территории.

Украина находится в сильной позиции для того, чтобы отвоевать у российских войск оккупированные территории, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Киев получил от союзников почти всю обещанную технику.

"Через возглавляемую США контактную группу союзники по НАТО и их партнеры оказали Украине беспрецедентную поддержку: более 98% обещанных Украине боевых машин уже поставлены. Это более 1 550 бронеавтомобилей, 230 танков и другое оборудование, включая большое количество боеприпасов", — сказал Йенс Столтенберг.

Глава НАТО также упомянул, что союзники подготовили "более девяти новых украинских бронетанковых бригад". Он подчеркнул, что теперь Киев может послать Москве четкий сигнал о том, что российская армия не одержит победу на поле боя, поэтому конфликт должен быть решен путем мирных переговоров.