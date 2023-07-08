«Украина заслуживает вступления в НАТО»

Euronews

Главной темой встречи было продление «зерновой сделки»

«Украина заслуживает членства в НАТО»: так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств встретились в Турции за несколько дней до саммита Североатлантического альянса.

Реджеп Тайп Эрдоган, президент Турции:

«В справедливом мире нет проигравших. Несмотря на различия в оценках между двумя сторонами, мы искренне желаем, чтобы обе стороны вернулись к мирным переговорам».

Владимир Зеленский, президент Украины:

«В последнее время Россия, к сожалению, максимально блокирует движение судов с продовольствием в коридорах Чёрного моря. Народы нашего региона требуют больших усилий по ограничению агрессивных амбиций России и гарантий стабильности в черноморском регионе».

Главной темой встречи было именно продление «зерновой сделки» ещё на год. По словам Эрдогана, он не исключает личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.