Ринкевич вступил в должность президента Латвии

После инаугурации в Сейме Эдгар Ринкевич получил ключи от Рижского замка – президентской резиденции на берегу Даугавы. Экс-министра иностранных дел избрали на должность президента 31 мая.

Справедливое и инклюзивное общество и борьба с коррупцией – на торжественном заседании Сейма Эдгар Ринкевич дал присягу, став седьмым по счёту президентом Латвии после восстановления независимости республики в 1991 году.

Бывший глава МИД пообещал, что его страна продолжит поддерживать Киев "до окончательной победы Украины" над Россией.

Ринкевич – первый в ЕС глава государства, объявивший о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Латвия – парламентская республика, где у премьер-министра значительно больше полномочий, чем у президента.