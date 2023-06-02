Основной итог саммита Балтийских стран - это общее мнение о том, что вторжение России в Украину сблизило страны-члены Совета.

В немецком Висмаре завершился саммит стран Балтийского моря. Его основной итог - общее мнение о том, что вторжение России в Украину сблизило страны-члены Совета балтийских стран.

Этот вывод озвучила глава МИДа ФРГ Анналена Бербок по итогам совместных переговоров с Финляндией, Данией, Эстонией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией и Польшей.

Все эти страны, подчеркнула Бербок, будут продолжать поддерживать Киев и его народ Украины столько, сколько потребуется, а сближение с НАТО является основополагающим для безопасности и обороны региона.

Что касается России, то ее место в Балтийском Совете находится под вопросом из-за войны, развязанной против Украины. По заявлению российского МИДа, 17 мая 2022 Россия вышла из Совета государств Балтийского моря.