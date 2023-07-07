Чехия обещает Украине больше вооружений

В рамках турне по странам НАТО президент Украины Владимир Зеленский заручился дополнительной поддержкой Чехии.

Украина заручилась дополнительной военной поддержкой Чехии. Таковы результаты визита президента Владимира Зеленского в Прагу в преддверии саммита НАТО. Глава чешского правительства Петр Фиала пообещал поставить Киеву дополнительные ударные вертолёты и другое вооружение. Зеленский говорил о важности дальнобойных средств для успеха контрнаступления:

«Не только наступательную миссию выполнять трудно, сложно проводить и оборонительную операцию. Это говорит о том, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы уничтожить твоего врага. То есть дистанционное преимущество имеет враг. Потому это важно, я бы так сказал, не только для наступательных, но и для оборонительно-наступательных действий наших военных».

Зеленский совершает турне по странам-членам НАТО в рамках подготовки к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Киев просит направить ему официальное приглашение в организацию. Накануне в Болгарии Зеленский подписал двустороннюю декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.