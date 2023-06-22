Украина на пути в ЕС и НАТО: график соблюдается

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ответила на вопросы Euronews

Прошел год с тех пор, как Совет Европейского Союза предоставил Украине официальный статус кандидата в члены ЕС. Это произошло спустя четыре месяца после вторжения России в Украину.

Чтобы узнать последние новости о надеждах Украины на членство в ЕС, Euronews обратился к Ольге Стефанишиной, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как напомнил вам наш коллега Нил О'Рейли, еще год назад никто не думал, что война затянется, а первоначальный график может устареть.

**Нил О'Рейли, Euronews: "**Вы заявили, что хотите начать переговоры о вступлении в этом году. Осталось шесть месяцев. Это все еще реально?

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:

"Работа уже начата, и некоторые решения технически могут быть приняты в течение следующих месяцев. Я думаю, что шансы на политические решения действительно высоки, потому что нет ни единого признака сомнений в приверженности Украины своим обязательствам, и, в том, что Украина не подведет каким-либо образом партнеров в этом отношении".

Украина также многого ожидает и от Североатлантического альянса. На саммите НАТО в Вильнюсе (он пройдет в июле), будет обсуждаться будущее Украины. Лидеры стран НАТО уже исключили возможность для Киева присоединиться к альянсу на саммите, но полны решимости укреплять сотрудничество.

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:

"Нам нужно, чтобы это единство сохранилось, чтобы была стратегическая ясность для Украины, чтобы сохранилась надежда для нашего народа. Вы можете быть уверены, что все, что может вызывать озабоченность после саммита в Вильнюсе, не приведет к мысли, что Украина слаба. Украина готова. Это будет сигналом того, что демократический мир теперь готов принять решение".