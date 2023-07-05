Зеленский ожидает важных решений от саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу лидеров стран НАТО "ключевым моментом общей безопасности в Европе".

Страны-члены НАТО и Украина готовятся к саммиту альянса в Вильнюсе. Киев неоднократно заявлял о желании получить официальное приглашение в организацию.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал в преддверии мероприятия, что подготовленные формулировки документов «не разочаруют» Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к нации заявил о больших надеждах:

«Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Все зависит от наших партнеров».

В преддверии саммита НАТО президент Польши Анджей Дуда призвал согласовать ускоренный порядок принятия Украины. По его мнению, одним из решений переговоров в Вильнюсе, посвящённых преимущественно российскому вторжению, могло бы стать сокращение предварительных требований для вступления Киева в Североатлантический альянс.