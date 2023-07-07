Запорожская АЭС: "напряжённость ослабевает" – Киев

Украина заявляет, что опасность неминуемой катастрофы на оккупированной станции постепенно спадает в результате "публичных и непубличных" действий Киева. В Москве угрожают "жёстким ответом" в случае атаки на объект.

Напряжённость вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС "постепенно ослабевает" – так накануне ситуацию на ядерном объекте прокомментировали в украинском Генштабе. В ВСУ отчитались об "энергичной работе" военных и дипломатов, а также иностранных партнёров Киева, которые "оказывают давление" на Москву.

О снижении риска возникновения искусственной техногенной катастрофы на станции заявил и начальник украинской разведки Кирилл Буданов.

На этой неделе Россия и Украина обвиняли друг друга в планировании провокаций и диверсий. Эксперты МАГАТЭ пока не обнаружили "видимых признаков мин или взрывчатых веществ" на территории ЗАЭС, при этом они не смогли подняться на крышу реакторных установок 3 и 4 и полностью осмотреть турбинные залов.

Многие жители региона воспринимают угрозу серьёзно. "Мы считаем, что всё это реально, потому что с этим шутить нельзя. Мы не знаем, чего ожидать от этих людей, которые вторглись на нашу территорию, на нашу землю. У них на уме может быть что угодно. Так что да, это реальная угроза", – говорит полицейский Валерий Голован.

"Это зацепит и Россию, пол-России – это минимум, пол-Европы,– уверена Наталья Федош, которая эвакуировалась из Энергодара, – Чернобыль – это цветочки по сравнению с нашей атомной станцией".

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации будут задействованы соответствующие планы реагирования, которые уже подготовлены и отработаны. Кстати, на прошлой неделе мы снова проводили учения. Подразделения службы будут проводить деконтаминацию людей и удаление радиоактивных веществ с техники, покидающей заражённую территорию", – пояснил Алексей Арнаутов, руководитель учебно-методического центра гражданской защиты Запорожской области.

Сообщается, что тема безопасности на захваченной АЭС обсуждалась в ходе визита Владимира Зеленского в Чехию.

Российские власти твердят, что не закладывали взрывчатку на крышах энергоблоков и выступают с ответными обвинениями в адрес Украины. В четверг Мария Захарова пообещала, что Москва будет "предельно жёстко отвечать" на любые атаки на станцию.