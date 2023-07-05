Что происходит на Запорожской АЭС?

Западные аналитики сомневаются в возможности серьёзного ядерного происшествия на ЗАЭС.

Российские и украинские официальные лица ужесточили риторику по ситуации на Запорожской АЭС. Вашингтонский центр «Институт изучения войны» сообщает: Россия, вероятно, сосредоточена на обвинении Украины в безответственных действиях в отношении ЗАЭС, в том числе в создании условий для возможной атаки под ложным флагом.

Запорожская АЭС находится под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. С тех пор все шесть реакторов были остановлены.

Вооруженные силы Украины предупреждают о «возможной провокации в ближайшее время» на территории станции, заявляя, что «на куполе третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены предметы, похожие на взрывные устройства».

Несколькими днями ранее Управление военной разведки Украины заявило, что Москва утвердила план взрыва станции и заминировала четыре из шести энергоблоков, а также пруд с водой для охлаждения.

ISW отмечает: в настоящее время маловероятно, что Россия станет провоцировать ядерную аварию на ЗАЭС. Аналитический центр добавляет: маловероятно, что российский саботаж на ЗАЭС при котором Россия могла бы переложить вину на Украину обернётся масштабным ядерным происшествием, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения.

Еще в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предсказал, что Россия разрушит Каховскую плотину в Херсонской области.

Теперь Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники всё активнее предупреждают о том, что российские силы планируют акт саботажа на Запорожской АЭС, крупнейшем объекте такого рода в Европе.