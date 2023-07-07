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Удар по Львову: число жертв выросло до 10, поисково-спасательные работы завершены

Разрушения во Львове, 6 июля 2023 года.
Разрушения во Львове, 6 июля 2023 года. Авторское право AP Photo/Mykola Tys
 Alexander Kazakevich

Под завалами жилого дома обнаружили тело десятой жертвы, власти сворачивают поисковую операцию. В ночь на пятницу Днепропетровщина подверглась атаке "Шахедов", есть погибшие.

Количество погибших в результате обстрела "Калибрами" украинского Львова возросло до 10. После того, как в пятницу утром сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами ещё одно тело, мэр города объявил о завершении поисковой операции. 

Всего пострадали 45 львовян, в том числе трое детей, 16 человек госпитализировали.

В Минобороны России заявили, что целью удара "высокоточным оружием" были казармы и западная бронетехника.

Днепропетровская область

В МВД Украины сообщили о гибели водителя и пассажира автомобиля в Днепровском районе в ходе ночной атаки "Шахедов". 

Как утверждают местные власти, над областью были сбиты шесть дронов-камикадзе, обломки одного из них упали на машину, двигавшуюся по трассе.

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