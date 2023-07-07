Удар по Львову: число жертв выросло до 10, поисково-спасательные работы завершены

Под завалами жилого дома обнаружили тело десятой жертвы, власти сворачивают поисковую операцию. В ночь на пятницу Днепропетровщина подверглась атаке "Шахедов", есть погибшие.

Количество погибших в результате обстрела "Калибрами" украинского Львова возросло до 10. После того, как в пятницу утром сотрудники экстренных служб обнаружили под завалами ещё одно тело, мэр города объявил о завершении поисковой операции.

Всего пострадали 45 львовян, в том числе трое детей, 16 человек госпитализировали.

В Минобороны России заявили, что целью удара "высокоточным оружием" были казармы и западная бронетехника.

Днепропетровская область

В МВД Украины сообщили о гибели водителя и пассажира автомобиля в Днепровском районе в ходе ночной атаки "Шахедов".

Как утверждают местные власти, над областью были сбиты шесть дронов-камикадзе, обломки одного из них упали на машину, двигавшуюся по трассе.