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"Изолирует и угрожает": дети Алена Делона подали в суд на "спутницу" отца

Ален Делон и его сын Антони на похоронах Жан-Поля Бельмондо, церковь Сен-Жермен-де-Пре, Париж, 10 сентября 2021 года.
Ален Делон и его сын Антони на похоронах Жан-Поля Бельмондо, церковь Сен-Жермен-де-Пре, Париж, 10 сентября 2021 года. Авторское право AP Photo/Michel Euler
 Alexander Kazakevich

Антони, Анушка и Ален-Фабьен обвиняют Хироми Роллен в агрессивном поведении и психологическом насилии по отношению к их отцу. По их версии, женщина, которая поселилась в доме актёра после того, как он перенёс инсульт в 2019 году, фактически "лишила его свободы".

Моральное насилие, злоупотребление беспомощным состоянием, присвоение корреспонденции – во Франции начато предварительное расследование в отношении "спутницы" и личного секретаря Алена Делона – Хироми Роллен.

Дети звезды подали две жалобы в прокуратуру департамента Луаре к югу от Парижа, в котором проживает актёр. Антони Делон заявил, что бывшая ассистентка и управляющая имением "изолировала" отца от его близких друзей и семьи, используя различные "уловки и угрозы". 

Со слов старшего сына, Ален Делон якобы просил Хироми Роллен покинуть свою резиденцию в деревне Души. 

Сообщается, что 87-летний актёр подписал отдельное заявление и присоединился к иску.

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