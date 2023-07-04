Премьер-министр Франции: "Наша задача - обеспечить республиканский порядок"

Euronews

Глава французского правительства Элизабет Борн обсудила с представителями парламентских фракций ситуацию в стране после убийства полицейским подростка в Нантере.

Вопросы безопасности и возвращения к республиканскому порядку были в центре внимания на встрече премьер-министра Франции Элизабет Борн с представителями парламентских фракций. Стороны обсудили ситуацию в охваченной беспорядками стране после убийства полицейским 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантер.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:"Мы смогли обсудить ряд тем, касающихся городской политики, роли школы, родительского авторитета и ответственности родителей. Мы должны найти время, чтобы поразмышлять над этими вопросами. Об этом говорил президент республики. Речь сегодня идет о возвращении к порядку".

Борн сказала, что с представителями парламента состоялись насыщенные и открытые дискуссии о ситуации в стране. "Мы понимаем, что приоритет сейчас - обеспечение общественного порядка и поддержка избранных представителей власти, которые находятся на передовой в этом кризисе", - отетила премьер-министр.

Ранее во французских городах прошли митинги солидарности с мэром Л'Ай-ле-Роз, чей дом подвергся нападению во время беспорядков, в результате чего жена и сын градоначальника получили травмы. У жены сломана нога, ей предстоит длительное восстановление.

Винсент Жанбрун, мэр Л’Ай-ле-Роз:"На самом деле нападению подверглась демократия. Каждый ее символ сегодня становится мишенью. Нападениям подвергаются мэрии, выборные должностные лица, учителя, представители полицейских служб и служб экстренной помощи. Они становятся мишенями ежедневно".

В ночь на вторник порядок в стране обеспечивали 45 тысяч полицейских. Как и накануне, она прошла относительно спокойно. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретится с мэрами 220 городов и коммун, которым был нанесен значительный ущерб.