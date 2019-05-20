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Франция

"Золотая пальмовая ветвь" для Алена Делона

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 Мария Горковская 
"Золотая пальмовая ветвь" для Алена Делона
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"Золотая пальмовая ветвь" для Алена Делона. Почетную премию за вклад в кинематограф 83-летний французский актер получил из рук своей дочери, тоже актрисы, Анушки и не смог сдержать слез. Делон снялся более чем в 90 фильмах, но в Каннах его до сих пор ни разу не чествовали.

"Когда я только начинал работать, мне говорили: трудно заниматься делом, которое тебе нравится. Но это не так. Что действительно трудно, так это оставаться востребованным. Мне это удавалось на протяжении 62 лет. И теперь мне предстоит сделать еще одну трудную вещь: уйти. Я ухожу и хочу вам всем сказать спасибо!", - заявил актер.

"Затмение" (1962) Микеланджело Антониони, "Красный круг" (1970) Жан-Пьера Мельвилля, "Бассейн" (1968) Жака Дере, "На ярком солнце" (1960) Рене Клемана. Глава оргкомитета Каннского фестиваля Тьерри Фремо назвал Делона "живой легендой планетарного масштаба".

 

 

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