"Золотая пальмовая ветвь" для Алена Делона. Почетную премию за вклад в кинематограф 83-летний французский актер получил из рук своей дочери, тоже актрисы, Анушки и не смог сдержать слез. Делон снялся более чем в 90 фильмах, но в Каннах его до сих пор ни разу не чествовали.
"Затмение" (1962) Микеланджело Антониони, "Красный круг" (1970) Жан-Пьера Мельвилля, "Бассейн" (1968) Жака Дере, "На ярком солнце" (1960) Рене Клемана. Глава оргкомитета Каннского фестиваля Тьерри Фремо назвал Делона "живой легендой планетарного масштаба".