Милан прощается с Берлускони

Euronews

У жителей города особое отношение к своему земляку

В Милане прощаются с Сильвио Берлускони: именно здесь родился будущий премьер и медиамагнат, здесь он начинал свою деловую карьеру и закладывал основы крупнейшей частной медиа-империи Италии. И именно здесь, а не в Риме, проходят государственные похороны экс-премьера, который занимал этот пост дольше, чем любой другой глава правительства.

«Я думаю, он был очень чутким человеком по отношению к другим людям. Его самой большой ошибкой было то, что как глава правительства он создал стране плохую репутацию».

Эксперты не исключают, что партию «Вперёд, Италия!» ждёт раскол или вовсе распад после смерти харизматичного лидера.

«Что-то должно будет измениться, кто-то должен будет переманить его избирателей. Я думаю, что всё уже меняется. Джорджа Мелони, похоже, переняла стиль общения Берлускони. Она научилась быть таким политиком, каким был он».

В любом случае у миланцев отношение к своему земляку Сильвио Берлускони освершенно особое. На площади перед собором Дуомо ещё до похорон собрались тысячи человек.

«Независимо от того, что не всем итальянцам он нравился с политической точки зрения, как человек он многое дал Милану».

Джорджа Орланди, Euronews:

«Такое ощущение, что итальянцы в целом испытывают смешанные чувства к Сильвио Берлускони и его наследию; но здесь, в Милане, всё немного по-другому. Связь между Сильвио Берлускони с городом, где он родился, и его жителями всегда была крепкой. Его считают человеком, который многое сделал для города, и это видно по тому, что множество людей приходят сюда, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру. И именно здесь семья Берлускони решила провести его похороны».