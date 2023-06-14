Прощание с Сильвио Берлускони

Euronews

На государственных похоронах присутствовали родственники, друзья, политические союзники и соперники, а также деятели масс-медиа и футбола

Тысячи человек пришли в центр Милана, чтобы проститься с экс-премьером Сильвио Берлускони, который скончался в понедельник в возрасте 86 лет.

На государственных похоронах в соборе Дуомо присутствовали родственники, друзья, политические союзники и соперники, а также деятели масс-медиа и футбола.

По словам собравшихся, Сильвио Берлускони оставил весьма заметный след и в политике, и в СМИ, и в спорте. На посту главы правительства он пробыл дольше, чем любой другой премьер в новейшей истории Италии.

Несмотря на финансовые и сексуальные скандалы, Берлускони останется в памяти сограждан как чрезвычайно влиятельный политик и предприниматель.

Джорджа Орланди, Euronews:

«Около 10 000 человек собрались здесь, на площади Пьяцца дель Дуомо в Милане, чтобы отдать последние почести Сильвио Берлускони. Раздавались аплодисменты, когда люди скандировали: «Сильвио, Сильвио!» и «Есть только один премьер». Было много футбольных фанатов, которые пришли, чтобы отдать последнюю дань уважения бывшему руководителю ФК «Милан». Пришли и многие его политические сторонники. Кажется, все присутствующие здесь тронуты известием о его смерти. И действительно, здесь как его поклонники, так и противники. Все они согласны с тем, что он оставил значительный след в итальянской истории».