МАГАТЭ: угрозы Запорожской АЭС нет

Euronews

Подрыв Каховской ГЭС создаёт угрозу и для функционирования Запорожской АЭС. МАГАТЭ говорит, что прямого риска пока нет, призывая Россию и УКраину обеспечить защиту пруда-охладителя.

Разрушение плотины в Новой Каховке вызвало большую обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе находится сейчас под российским контролем и использует для охлаждения водохранилища, уровень воды в которых сейчас снизился. Это вызвало опасения по поводу возможного перегрева на объектах АЭС, что может привести к аварии. Но генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил:

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водоснабжения в течение длительного периода времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка такова, что непосредственной угрозы для безопасности станции нет".

Несколько инспекторов МАГАТЭ находятся сейчас на Запорожской АЭС. Как пояснил Рафаэль Гросси, рядом с площадкой находится большой пруд-охладитель, в котором достаточно воды для охлаждения «на несколько месяцев». Этот пруд по проекту находится выше уровня водоема, чтобы на него не повлияло снижение уровня воды.