"Крайняя форма обострения отношений": Украина и Грузия ссорятся из-за Саакашвили

Euronews Georgia

Киев призывает отпустить бывшего президента Грузии на лечение в Украину, гражданином которой он является. Тбилиси уверяет, что он находится в одной из лучших клиник.

Дипломатическая напряженность между Грузией и Украиной нарастает, поскольку страны так и не могут договориться о судьбе Михаила Саакашвили.

Ситуация ухудшилась после того, как Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине и потребовал его отъезда в течение 48 часов для консультаций в Тбилиси.

Грузинский МИД предупредил, что это "крайняя форма обострения дипломатических отношений" между двумя исторически дружественными странами.

Что касается министра юстиции, то он заявил, что Саакашвили сам виноват в подрыве своего здоровья.

Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии:

— Мы точно знаем, что действуем согласно всеобщим правам человека, особенно в пенитенциарных учреждениях. Поэтому любые заявления в этом отношении, которые мы слышали, неприемлемы. Это очень печально, особенно учитывая тот факт, что Грузия в любой кризисной ситуации остается рядом с украинским народом, и особенно в это время такое заявление вызывает большое сожаление.

Михаилу Саакашвили, в настоящее время гражданину Украины, предъявлено несколько обвинений в Грузии.

Он был арестован в Тбилиси в октябре 2021 года, вскоре после возвращения из Украины.

После длительной голодовки состояние его здоровья ухудшилось. Бывший президент обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить обеспечительную меру, чтобы его перевели на лечение за границу. Просьба была отклонена, но рассмотрение дела продолжается в Страсбурге.

Шота Тутберидзе, адвокат Михаила Саакашвили:

— Мы пытались содействовать переводу Михаила Саакашвили за границу для его надлежащего лечения, одним из очевидных вариантов была Украина. Этот вариант очень реалистичен и нет никаких судебных препятствий — единственным препятствием является страх грузинского правительства и их политическое решение не позволить Саакашвили покинуть грузинскую тюрьму.

В настоящее время у Украины нет посла в Грузии. Дипломат был отозван в марте 2022 года в связи с отказом Тбилиси присоединиться к санкциям против России после начала войны.