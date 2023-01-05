"Спасите Мишу!": в Грузии и других странах прошли акции в поддержку Саакашвили

Акции солидарности с требованием освободить находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошли в Тбилиси, Кутаиси, ряде других городов Грузии, а также стран Европы.

"Спасите Мишу!" - под таким лозунгом участники организованных оппозицией манифестаций призывали отпустить политика на лечение за границу из-за резкого ухудшения состояния его здоровья.

Акакий Минашвили, "Единое национальное движение": "Мы присоединяемся к глобальной акции, связанной с состоянием здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинг был анонсирован украинскими друзьями, и сейчас демонстрации и манифестации проходят в разных странах. Главный посыл - спасти жизнь, спасти Михаила Саакашвили".

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года сразу после возвращения из Украины и отбывает шестилетний срок в грузинской тюрьме за злоупотребление властью. Его сторонники считают решения суда политически мотивированными. После нескольких недель голодовки состояние его здоровья начало ухудшаться.

Зарубежные и местные специалисты говорят, что у Михаила Саакашвили быстро прогрессирующая деменция. Некоторые из них считают, что это может быть связано с его предполагаемым отравлением тяжелыми металлами. Грузинские власти не разделяют заявления о критическом состоянии здоровья экс-президента.

Они говорят, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, пытаясь добиться освобождения, а дезинформационная кампания направлена на дискредитацию власти, введение в заблуждение общества и международных партнеров.

Мариам Кухилава, Euronews Грузия: "Давление на президента Грузии Саломе Зурабишвили усилилось. Уже несколько недель перед администрацией президента проходят демонстрации с участием граждан, действующих и бывших дипломатов, политиков и грузинских врачей. Они просят президента Грузии о помиловании заключенного Михаила Саакашвили и говорят, что состояние здоровья третьего президента страны ухудшается с каждым днем, что может привести к фатальным последствиям".