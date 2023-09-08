ЕС готов принять Грузию, но "статус кандидата нужно заслужить"

By Euronews

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Тбилиси, чтобы оценить движение Грузии по пути к членству в ЕС. Брюссель считает, что страна отстает в этом процессе от Молдавии и Украины.

Двери ЕС для Грузии широко открыты, но статус кандидата нужно заслужить. Так считает Жозеп Боррель, прибывший в эту страну с первым официальным визитом.

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Он планирует встретиться с руководством страны и оценить прогресс по 12 пунктам - реформам, которые необходимы для "европеизации" грузинских органов власти и институтов.

Пока, по словам Борреля, "предстоит проделать еще достаточно много работы".

Статус кандидата - это не то, на что страны имеют право. Его нужно заслужить. Его нужно заслужить серьезными реформами и приверженностью ценностям Европейского Союза. И, честно говоря, предстоит еще немало работы Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС в марте 2022 г., наряду с Украиной и Молдавией, но пока, по мнению Брюсселя, отстает от этих стран в своем прогрессе.

Принятие в ЕС прописано как национальная цель в грузинской конституции. Однако в политическом ландшафте страны наметился явный раскол.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает явные проевропейские взгляды, но при этом представляет парламентскую оппозицию.

В начале этого месяца она совершила поездку по странам ЕС, встречаясь с официальными лицами Брюсселя и лидерами отдельных стран, и, как утверждается, пыталась убедить их дать Грузии шанс. В свою очередь это турне не было одобрено правительством, а правящая партия "Грузинская мечта" даже пригрозила президенту импичментом.

Брюссель обвиняет грузинское правительство в пророссийской позиции.

Так, например, Боррель подверг критике решение властей возобновить прямое авиасообщение с Россией. По его мнению, это, в частности, может сделать возможным для российских граждан, находящихся под санкциями, выезд в ЕС через Грузию.

В марте этого года попытка принять "Закон об иностранных агентах", подобный российскому, вызвала массовые протесты в Грузии.