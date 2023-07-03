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Опасения за здоровье Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили на видеосвязи
Михаил Саакашвили на видеосвязи Авторское право AP/AP
 Euronews

Высказываются серьёзные опасения за здоровье экс-президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал власти Грузии выдать Михаила Саакашвили: у экс-президента есть украинский паспорт. В Киеве политики серьёзно опасаются за здоровье бывшего одесского губернатора. На кадрах с судебных заседаний видно, что Михаил Саакашвили сильно потерял в весе.

В Грузии против Саакашвили возбуждено сразу несколько дел о преследовании оппозиции и злоупотреблении властью. Сам он называет их политически мотивированными.

За время пребывания за решёткой экс-президент неоднократно объявлял голодовку. Неправительственные центры обнаружили у него по меньшей мере 10 диагнозов, не совместимых с заключением, но официальные власти Грузии не подтверждают эти выводы.

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