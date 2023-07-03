ВСУ с тяжёлыми боями, но продвигаются на юге и востоке страны

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По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением российских войск, дистанционным минированием и опрокидыванием резервов

Украинские силы с тяжелыми боями, но продолжают медленно продвигаться на юге и востоке страны, оттесняя противника и выравнивая фронт.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением российских войск, дистанционным минированием и опрокидыванием резервов.

Тем временем Москва заявляет, что пресекла в общей сложности 15 атак украинских войск на Донецком, Южно-Донецком, Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

Министерство обороны России в воскресенье опубликовало кадры, на которых, как утверждается, артиллерия Южного военного округа на запорожском направлении продолжает наносить массированные удары по наступающим войскам ВСУ.

В Харьковской области на границе с Донецкой местные жители пытаются восстановить свои дома.

За шесть месяцев ожесточенных боев в селе Долгенькое ни одно здание не осталось нетронутым, и большая часть населения, которое до войны составляло 450-850 человек, бежала.

С марта 2022 года село находилось на линии фронта и несколько раз переходило из рук в руки между украинскими и российскими войсками вплоть до деоккупации большей части Харьковской области в сентябре прошлого года.