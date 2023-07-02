Киев ввёл санкции за "поддержку страны-агрессора"

Euronews

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против сотен физлиц и компаний из России, Беларуси, Грузии и Казахстана.

Новый пакет помощи Украине в размере 55 млн евро на восстановление школ и поддержку малого бинеса пообещал премьер-министр Испании.

Педро Санчеса в Киеве принял украинский президент Владимир Зеленский. В день визита российские ВС атаковали столицу беспилотниками. Как сообщается, все они были перехвачены украинскими ПВО.

Также обстрелу подвергся Херсон. Ранены три человека: женщина и двое детей.

Зеленский объявил о новых санкциях против сотен российских граждан и компаний из России Белоруси, Грузии и Казахстана. Так, например, под ограничения попал грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"В частности, санкции введены в отношении почти 300 юридических и около 200 физических лиц. И это не только граждане России. Каждый из тех, кто помогает агрессору, получит ответ от Украины и всего мирового сообщества".

По информации ВСУ, российские войска вывели на боевое дежурство в Чёрное море два подводных ракетоносителя.

Москва, в свою очередь, сообщает о гибели двух гражданских лиц при обстреле города Токмака Запорожской области. Его, как заявляет российская сторона, вели из американских HIMARS.

Также утверждается, что российские силы пресекли попытку наступления ВСУ на донецком направлении под Артёмовском.