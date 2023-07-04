Российская атака дронов на Сумы: жертвы и разрушения

По словам Зеленского, Украине не хватает качественных систем ПВО для защиты всей территории страны
Как минимум 3 человека погибли, более 20 получили ранения в результате атаки беспилотников на город Сумы.
Кроме этого пострадали здание Службы безопасности Украины и два многоквартирных жилых дома.
Киев утверждает, что для нападения Россия использовала иранские дроны-камикадзе типа Shahed 136.
Также российским обстрелам подверглись и приграничные районы Сумской области, погибли три местных жителя. Утром во вторник при обстреле Херсона погибли два человека.
По словам президента Владимира Зеленского, это произошло из-за того, что Украина не имеет достаточного количества качественных систем ПВО для защиты всей территории страны.
В то время как Украина заявляет о постепенном отвоевании своих территорий, были опубликованы кадры ночных учений под Краматорском.
В контрнаступлении принимают участие шведские военные, некоторые из них выступают в качестве инструкторов.
Бывший рейнджер Кристер — один из них.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина "не добилась целей своего контрнаступления ни на одном из участков и лишилась около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения".
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