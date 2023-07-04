Российская атака дронов на Сумы: жертвы и разрушения

Euronews

По словам Зеленского, Украине не хватает качественных систем ПВО для защиты всей территории страны

Как минимум 3 человека погибли, более 20 получили ранения в результате атаки беспилотников на город Сумы.

Кроме этого пострадали здание Службы безопасности Украины и два многоквартирных жилых дома.

Киев утверждает, что для нападения Россия использовала иранские дроны-камикадзе типа Shahed 136.

Также российским обстрелам подверглись и приграничные районы Сумской области, погибли три местных жителя. Утром во вторник при обстреле Херсона погибли два человека.

По словам президента Владимира Зеленского, это произошло из-за того, что Украина не имеет достаточного количества качественных систем ПВО для защиты всей территории страны.

В то время как Украина заявляет о постепенном отвоевании своих территорий, были опубликованы кадры ночных учений под Краматорском.

В контрнаступлении принимают участие шведские военные, некоторые из них выступают в качестве инструкторов.

Бывший рейнджер Кристер — один из них.

Это часть жизни солдата. Я могу сидеть и разговаривать с вами в окопе или в столовой, и мы всегда говорим: "Надеюсь, увидимся завтра". В общей сложности чуть меньше 100 украинцев и шведов, которых я знаю больше недели, погибли на этой войне Кристер шведский военный инструктор

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина "не добилась целей своего контрнаступления ни на одном из участков и лишилась около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения".