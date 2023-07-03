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Израиль проводит масштабную антитеррористическую операцию в Дженине

Последствия столкновений в Дженине 19 июня 2023 года
Последствия столкновений в Дженине 19 июня 2023 года Авторское право Majdi Mohammed/AP
 Euronews

По меньшей мене 4 человека погибли, десятки получили ранения. Израильским военным оказывается сопротивление, местные жители возводят баррикады и жгут автомобильные покрышки

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Сообщается о как минимум четырех погибших и десятках раненых.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что был атакован объединенный штаб террористических группировок в лагере беженцев в Дженине, а также силы боевиков "Дженинского батальона".

Отмечается, что одной из целей операции является обнаружение и ликвидация мест производства ракет.

Палестинские источники сообщают, что израильским военным оказывается сопротивление, местные жители возводят баррикады и жгут автомобильные покрышки.

С призывом противостоять ЦАХАЛу выступили руководители террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", а также движения ФАТХ.

В прошлом месяце израильские военные убили по меньшей мере шесть палестинцев во время рейда в Дженине, впервые за многие годы применив боевые вертолеты на Западном берегу.

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