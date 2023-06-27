Израиль решил построить ещё 5,5 тысяч домов для поселенцев на Западном берегу

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Более 5 500 единиц жилья находятся на различных стадиях планирования. Международное сообщество считает израильские поселения на оккупированных территориях незаконными

Израильские власти утвердили планы строительства тысяч новых домов для поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Более 5 500 единиц жилья находятся на различных стадиях планирования, и пока неясно, когда начнется строительство.

Международное сообщество, наряду с палестинцами, считают возведение израильских поселений на Западном берегу незаконным и препятствующим миру.

В регионе в последнее время регулярно происходят столкновения между израильтянами и палестинцами, приводящие к жертвам и раненым.