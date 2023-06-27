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Израиль решил построить ещё 5,5 тысяч домов для поселенцев на Западном берегу

Строящийся дом в израильском поселении Маале-Адумим на Западном берегу, 26 июня 2023 года.
Строящийся дом в израильском поселении Маале-Адумим на Западном берегу, 26 июня 2023 года. Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Более 5 500 единиц жилья находятся на различных стадиях планирования. Международное сообщество считает израильские поселения на оккупированных территориях незаконными

Израильские власти утвердили планы строительства тысяч новых домов для поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Более 5 500 единиц жилья находятся на различных стадиях планирования, и пока неясно, когда начнется строительство.

Международное сообщество, наряду с палестинцами, считают возведение израильских поселений на Западном берегу незаконным и препятствующим миру.

В регионе в последнее время регулярно происходят столкновения между израильтянами и палестинцами, приводящие к жертвам и раненым.

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