Около 3 тысяч палестинцев бежали из лагеря беженцев в Дженине

Euronews

Израильская армия продолжает одну из крупнейших за последние 20 лет операций на Западном берегу реки Иордан

На фоне продолжающейся операции израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан из находящегося там лагеря беженцев массово бегут палестинские семьи. По данным "Красного полумесяца", эвакуированы около трех тысяч человек.

При этом, как сообщается, передвижение по Дженину затруднено из-за закрытых или разрушенных дорог.

В понедельник израильские военные начали самую крупную операцию на этой территории за более чем 20 лет, получившую название "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником"). Главной ее целью стали штаб-квартиры боевиков.

По меньшей мере 9 человек погибли, около 100 получили ранения, 120 человек задержаны.

Как заявляет ЦАХАЛ, все убитые были причастны к деятельности различных террористических группировок.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, израильские войска реагируют на недавний всплеск нападений палестинцев на своих граждан.

Сегодня ночью ЦАХАЛ начал широкомасштабную операцию против террористических целей в Дженине. В последние месяцы Дженин стал убежищем для терроризма — мы положим этому конец Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Боевые действия в Дженине продолжаются. В операции задействованы тысячи военнослужащих, применяются авиация и тяжелая инженерная техника. Поступают сообщения об интенсивных уличных боях.

Палестинские группы призвали к объединению усилий для противодействия израильской операции.

Сторонники движения ХАМАС провели митинг солидарности в условиях "открытой войны Израиля против жителей Дженина".