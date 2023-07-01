"Голубые каски" покинут Мали

У 15 тысяч миротворцев и сотрудников ООН есть полгода на то, чтобы уехать из страны.

Совет Безопасности ООН положил конец миссии МИНУСМА в Мали. Резолюция была принята единогласно. Вывода контингента миротворцев добивалась хунта, правящая в западно-африканской стране, где также присутствуют наёмники ЧВК "Вагнер".

"Голубые каски" прекращают деятельность с 1 июля, отъезд должен быть организован до конца года. При этом в ближайшие месяцы силы ООН смогут защищать гражданское население "в непосредственной близости" от своих позиций.

За десять дет, что силы ООН помогали Бамако в борьбе с джихадистскими группировками, были убиты более 170 миротворцев, это стало печальным рекордом.