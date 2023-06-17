"Война должна закончиться": африканские лидеры встретились с Путиным

Euronews

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что война в Украине должна закончиться, выступая на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Африканские лидеры прибыли в Санкт-Петербург, чтобы представить мирный план по завершению конфликта Москвы и Киева.

Война в Украине должна закончиться, а конфликт — быть завершен дипломатическим путем, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда он прибыл во главе делегации семи африканских стран.

"Мы твердо уверены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии. Война не может продолжаться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент. Мы здесь для того, чтобы передать вам четкое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом, потому что война имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран", — сказал Сирил Рамафоса.

Владимир Путин в ответ поблагодарил африканских лидеров за "заинтересованность".

"Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулировании конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике", — заявил российский президент.

Африканские лидеры представили Владимиру Путину мирный план из десяти пунктов, который Сирил Рамафоса накануне обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В нем говорится о необходимости деэскалации и гарантиях безопасности для всех сторон, но не говорится о выводе российских войск с украинских территорий.

Выслушав президента ЮАР, Владимир Зеленский предложил ему присоединиться у украинскому мирному плану.