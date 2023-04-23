В Мали атакована военная база, где размещались "вагнеровцы"

Euronews

По меньшей мере 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения на военную базу в центре Мали. Заминированный автомобиль взорвался рядом с лагерем военных в городе Севаре.

Ответственность за теракт никто на себя не взял, но известно, что в этом районе действуют джихадисты. Эта база подвергалась нападениям и раньше, но нынешняя атака стала самой крупной в этом году.

Сообщается, что на базе также размещаются наемники ЧВК "Вагнер", которые уже более года оказывают поддержку военному правительству Мали.

В другом инциденте в столице Мали Бамако военный вертолет потерпел крушение в жилом районе, возвращаясь с миссии. Погибли три члена экипажа. Шесть мирных жителей получили ранения.