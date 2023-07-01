Четвёртая ночь беспорядков во Франции: 994 задержанных, вспышки насилия в Лионе и Марселе

Французским властям не удаётся подавить выступления бунтующей молодёжи, которые продолжаются со вторника.

"Победит Республика, а не погромщики": по заявлению французских властей, в ночь на субботу беспорядки, вызванные убийством 17-летнего Наэля Мерзука, были "менее масштабными", благодаря массовому развёртыванию силовиков и спецтехники.

Тем не менее в пятницу вечером сообщалось о стихийных митингах в ряде крупных городов. В Лионе, где протестующие связывались через Телеграм, был разгромлен комиссариат. В Марселе участникам беспорядков удалось проникнуть в оружейный магазин и вынести ружья.

В отдельных регионах обошлось без инцидентов. По последним данным МВД, в участки доставлены 994 человека – чуть больше, чем накануне. Общее число арестованных с начала кризиса превысило 1500, многим из них по 13-14 лет.

Пострадали 79 полицейских, подожжены или повреждены 234 здания.

В стране действует запрет на продажу и транспортировку пиротехнических миномётов и ракетниц. Правительство намерено усилить таможенные меры на въезде во Францию.

Футболисты национальной сборной опубликовали длинное сообщение, в котором они призывают покончить с насилием. В коммюнике говорится, что многие из членов команды – сами выходцы из бедных кварталов и пригородов, и что у их жителей есть другие способы самовыражения.

В субботу в Нантере, к западу от Парижа, состоятся похороны подростка, убитого за "неповиновение полиции". Стрелявший в упор сотрудник находится под следствием.