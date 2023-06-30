Напряжённость и беспорядки после убийства подростка полицией

Напряжённость во многих городах Франции сохраняется после третьей ночи беспорядков, вспыхнувших после того как в пригороде Парижа полицейские застрелили 17-летнего подростка. Один человек погиб, 200 стражей порядка получили ранения. Правительство изо всех сил пытается найти эффективный ответ.

Напряжённость во многих городах Франции сохраняется после третьей ночи беспорядков, вспыхнувших после того как в пригороде Парижа полицейские застрелили 17-летнего подростка. Один человек погиб, 200 стражей порядка получили ранения. Правительство изо всех сил пытается найти эффективный ответ.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Несмотря на усиленное присутствие полиции по всей Франции в четверг вечером, вот так выглядет столица страны в пятницу утром. Это один из многих разграбленных магазинов в этом районе.

По всей стране задержано около 875 человек. Задействованы 40 000 полицейских. Французское правительство изо всех сил продолжает попытки остановить эскалацию насилия.

Говорят, что президент Франции Эммануэль Макрон преждевременно вернулся с саммита ЕС в Брюсселе. Сегодня днём он провёл кризисное совещание, и власти продолжают призывать к спокойствию, но эти призывы не были услышаны значительной частью населения в пригородах, которые считают, что убийство Наэля, 17-летнего подростка, застреленного полицией во вторник. Это возрождает старые обиды среди населения, которое говорит, что оно подвергалось дискриминации на протяжении поколений.

Они считают себя жертвами полицейской жестокости, полицейских преследований и говорят, что теперь, когда к ним приковано внимание всей страны, они продолжат выходить на улицы, чтобы выразить свой гнев. Они надеются, что их гнев может быть преобразован в перемены для будущих поколений".