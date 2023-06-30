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Третья ночь беспорядков: задержаны более 600 человек

Протесты против убийства 17-летнего Наэля в Нантере переросли в беспорядки
Протесты против убийства 17-летнего Наэля в Нантере переросли в беспорядки Авторское право BERTRAND GUAY/AFP
 Михаил Саленков

Во Франции протесты против убийства 17-летнего подростка в Нантере вновь переросли в беспорядки. В Париже и его окрестностях полиция задержала более 240 человек.

Более 600 участников протестов были задержаны во Франции минувшей ночью, более половины из них - в Париже, сообщают французские СМИ.

Шествия в память об убитом полицейским подростке в Нантере, состоявшиеся в нескольких городах страны, переросли в беспорядки.

В стране третью ночь подряд протестующие поджигают административные здания, комиссариаты полиции и школы, сообщается о десятках пострадавших  полицейских.

Власти мобилизовали более 40 тысяч сотрудников полиции для предотвращения беспорядков.

17-летний Наэль был застрелен 27 июня. По версии полицейских, молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться их требованиям и пройти проверку документов, уехав на красный сигнал светофора.

Застреливший подростка полицейский был отстранен от работы и взят под стражу. По словам генпрокурора Нантера, "законные условия для применения оружия не были соблюдены". Возбуждено уголовное дело. 

Протесты против действий полиции распространились даже на соседнюю Бельгию.

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