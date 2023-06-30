Euronews

В ночь на субботу на улицы французских городов выйдут 45 000 полицейских и жандармов, заявил в пятницу министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В ряде городов мэры введут комендантский час.

В ночь на субботу на улицы французских городов выйдут 45 000 полицейских и жандармов, заявил в пятницу вечером министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Чтобы предотвратить четвёртую ночь беспорядков, им в помощь выделят лёгкие бронемашины и снова разрешат использовать элитные подразделения RAID и GIGN.

Учитывая, что большинство из тех, кто участвует в беспорядках - молодёжь от 14 до 18 лет, вернувшийся досрочно с саммита ЕС в Брюсселе президент Франции призвал родителей проявить авторитет.

Треть задержанных за последнюю ночь - очень молодые люди. Это ответственность родителей держать их дома. Для спокойствия всех крайне важно, чтобы родительский авторитет проявился в полной мере. Я взываю к отцам и матерям: Республика не должна и не призвана вас заменить Эммануэль Макрон президент Франции

В ночь на пятницу были задержаны 875 человек. В результате погромов мишенью стали 492 здания, 2000 автомобилей были сожжены, десятки магазинов разграблены, особенно в центре Парижа.

Экс-премьер Жан Кастекс, возглавляющий RATP - Агентство парижского транспорта, подвёл печальные итоги: "Один такой автобус стоит от 200 до 300 тысяч евро. В ночь на четверг в Париже были сожжены три автобуса и трамвай. Так что это обойдётся весьма дорого".

Глава МВД распорядился отменить работу общественного транспорта с 21.00 и до утра всей Франции. В ряде населённых пунктов, например, в Кламаре, Медоне, Туркуане, Амьене и Шалоне-сюр-Сон мэры ввели комендантский час.

Проводят параллель между происходящим сейчас и тем, что случилось во Франции почти 20 лет назад. Тогда гнев выплеснулся на улицы по всей стране после гибели двух подростков в трансформаторной будке, где они скрывались от полиции во время погони в пригороде Парижа. По словам жителей пригородов, это красноречиво свидетельствует о дискриминации и жестоком обращении, которым, по их мнению, они часто подвергаются со стороны французских властей. Сможет ли Эммануэль Макрон устранить недовольство, которое не смогло или не захотело устранить правительство? Перед французским президентом стоит непростая задача Анелиз Боржес спецкорреспондент Euronews

Столичные власти также отменили концерт Милен Фармер. который должен был состояться в пятницу и субботу на stade de France Сен-Сан-Дени.