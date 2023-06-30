В ночь на субботу на улицы французских городов выйдут 45 000 полицейских и жандармов, заявил в пятницу министр внутренних дел Жеральд Дарманен. В ряде городов мэры введут комендантский час.
В ночь на субботу на улицы французских городов выйдут 45 000 полицейских и жандармов, заявил в пятницу вечером министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Чтобы предотвратить четвёртую ночь беспорядков, им в помощь выделят лёгкие бронемашины и снова разрешат использовать элитные подразделения RAID и GIGN.
Учитывая, что большинство из тех, кто участвует в беспорядках - молодёжь от 14 до 18 лет, вернувшийся досрочно с саммита ЕС в Брюсселе президент Франции призвал родителей проявить авторитет.
В ночь на пятницу были задержаны 875 человек. В результате погромов мишенью стали 492 здания, 2000 автомобилей были сожжены, десятки магазинов разграблены, особенно в центре Парижа.
Экс-премьер Жан Кастекс, возглавляющий RATP - Агентство парижского транспорта, подвёл печальные итоги: "Один такой автобус стоит от 200 до 300 тысяч евро. В ночь на четверг в Париже были сожжены три автобуса и трамвай. Так что это обойдётся весьма дорого".
Глава МВД распорядился отменить работу общественного транспорта с 21.00 и до утра всей Франции. В ряде населённых пунктов, например, в Кламаре, Медоне, Туркуане, Амьене и Шалоне-сюр-Сон мэры ввели комендантский час.
Столичные власти также отменили концерт Милен Фармер. который должен был состояться в пятницу и субботу на stade de France Сен-Сан-Дени.