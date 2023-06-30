Певица отправилась из нью-йоркской больницы в один из своих многочисленных домов "отдыхать и восстанавливаться" после болезни.

Мадонну выписали из больницы, она "чувствует себя хорошо", пишут американские СМИ, ссылаясь на источник из близкого окружения певицы. В настоящее время, она "отдыхает и восстанавливается" в одном из своих многочисленных домов, уточняет источник.

64-летняя поп-звезда провела в реанимации несколько дней из за "серьёзной бактериальной инфекции". Болезнь вынудила её отложить масштабное мировое турне, посвящённое 40-летию музыкальной карьеры. Первый концерт Celebration Tour должен был состояться в Ванкувере 15 июля.