Как в Европе живётся трансгендерным подросткам?

Kal Berjikian

Сменить пол в документах без унизительного освидетельствования, попасть к врачу, который может прописать гормоны, не бояться за свою жизнь и не страдать от дискриминации – несовершеннолетним в Европе всё ещё не так просто начать трансгендерный переход.

Своеобразный рекорд: за два месяца до того, как ему исполнилось 18 лет, Алексу (имя изменено) удалось получить доступ к заместительной гормональной терапии. Он стал самым молодым французом, который добился от своей поликлиники специализированного медицинского обслуживания, связанного с его гендерной идентичностью.

О том, что гендерный переход – это необходимость, он понял чуть больше года назад. "Я был очень счастлив и почувствовал большое облегчение. Я только что закончил среднюю школу, это был решающий момент, – вспоминает юноша. – Я поступил в университет, и мой голос начал меняться в конце первого семестра. Я понял, что могу попытаться жить так, чтобы люди не замечали, что я транс-мужчина".

Во Франции несовершеннолетние могут проходить гендерно-утверждающую терапию, которая включает в себя блокаторы полового созревания или заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Но подавляющее большинство медучреждений требуют проведения психиатрического освидетельствования, а это может занять несколько лет.

Благодаря поддержке родителей для Алекса этот процесс был относительно быстрым, но другим повезло меньше.

"На днях я разговаривал со своим эндокринологом, и она сказала, что руководство клиники закрыло программу, которой я воспользовался, поскольку попросту не хватало врачей, которые хотели бы с нами работать", – говорит он, добавляя, что сейчас, чтобы записаться на первый приём к врачу, нужно ждать до года. Для Алекса ожидание составило всего месяц.

Чёрный год для ЛГБТК+ в Европе

В то время, как в одних странах ЕС принимали прогрессивные гендерные законы, в других, напротив, ещё больше ограничивали доступ транс-подростков к профильной медицине.

В феврале Испания приняла закон, позволяющий любому человеку старше 16 лет самостоятельно определять свой пол в документах. Тогда же Швеция запретила гормональную терапию лицам моложе 18 лет, за исключением редких случаев.

В Финляндии отменили требование о стерилизации трансгендерных людей, а в Хорватии обсуждали, следует ли ужесточить правила доступа к гендерно-утверждающей терапии и распространить ограничения на лиц старше 21 года.

К тому же прошлом году по всей Европе наблюдался небывалый за последнее время всплеск насилия по отношению к представителям ЛГБТК+ сообщества. Наиболее уязвимой группой стали именно трансгендеры.

В ассоциации ILGA, крупнейшей европейской организации по защите прав ЛГБТК+, отмечают, что речь идёт не только о спланированных жестоких нападениях, но и о росте числа самоубийств на фоне зашкаливающей ненависти в обществе.

В 2022 году трансгендерный мужчина был убит во время прайда в Германии. В центре Таллина расправились над транс-женщиной. А в Грузии жертвой преступников стала цисгендерная (т.е. чья гендерная идентичность и гендерное самовыражение совпадают с биологическим полом) женщина, которую приняли за транс-мужчину.

Также было совершено как минимум два нападения на ЛГБТК+ бары: в Осло погибли двое, и 20 получили ранения, в Братиславе трагедия унесла жизни двоих человек.

"Обеспокоенность у нас вызывают не только страны, где процветают язык вражды и риторика нетерпимости, но и там, где к ЛГБТИ-сообществу традиционно относятся толерантно", – заявила Эвелин Паради, исполнительный директор ILGA-Europe. По данным НКО, в Ирландии, Испании, Норвегии, Польше, Великобритании и Швейцарии отмечается рост ненависти к транс-персонам.

Ирландия – "худшее место" для прохождения медицинских процедур

В Ирландии практически невозможно получить доступ к терапии до 17 лет (наряду с Венгрией и Польшей), хотя закон это разрешает. Кроме того, Ирландия – одна из 11 европейских стран, где декларируется "гендерное самоопределение". В независимой части острова также предусмотрена упрощённая процедура смены пола в документах.

Реализовать права мешает сама неповоротливая система здравоохранения и нехватка врачей:срок ожидания гормональной терапии может достигать семи лет, а это означает, что на практике большинству людей не удастся начать трансгендерный переход до наступления совершеннолетия.

"Некоторые молодые люди и их родители вынуждены от безысходности обращаться за медицинским обслуживанием за границей, некоторые заказывают препараты в Интернете без какого-либо наблюдения здесь, в Ирландии, а это очень опасно", – говорит Монин Гриффит, исполнительный директор ирландской молодёжной организации ЛГБТК+ BeLonG To.

По её словам, до брексита ирландцы в значительной степени полагалась на британские клиники в рамках схемы лечения за рубежом (TAS) – программы, которая позволяет пациентам обращаться за лечением в другую страну ЕС, все расходы при этом компенсировала национальная страховка.

Испания: в заложниках у децентрализации

Для молодых людей в Испании ситуация совершенно иная. В феврале этого года в стране был принят закон, который значительно расширил права ЛГБТК+. В частности, трансгендеры теперь могут менять пол в документах по упрощённой схеме. Раньше это было возможно только после прохождения двухлетней гормональной терапии и психиатрического освидетельствования. При этом в медицинской карте стоял диагноз "гендерная дисфория".

По данным НКО Transgender Europe, Испания занимает второе место в Европе после Мальты по доступности транс-медицинской помощи.

По словам Уге Сангила, президента ассоциации FELGTBI+, в большинстве автономных сообществ страны получить квалифицированную помощь просто: семейный врач направляет молодых людей в клинику, где им помогут. При этом школьники могут легко изменить своё имя в школьном реестре.

Но всё же есть регионы, где ситуация менее радужная. В Кастилии и Леоне, который частично контролируется ультраправой партией Vox, доступ к медпомощи не гарантирован.

Как утверждает Сангил, всё зависит от того, захочет ли тот или иной эндокринолог брать трансгендерного пациента. "Мы не можем полагаться на добрую волю медицинских работников", – подытожил он.

"Дело не только в гормонах"

И в Евросоюз, и в США политики всё чаще предлагают ограничить возможности несовершеннолетних совершить трансгендерный переход. При этом, по словам Алекса из Франции, несмотря на бурные дебаты, многие аспекты жизненного опыта трансгендерной молодёжи попросту игнорируются. Он убеждён, что доступ к гормонам важен, но есть и другие способы помочь юношам и девушкам.

"Чаще всего мы чувствуем себя плохо, потому что люди не хотят видеть в нас тех, кем мы являемся. Когда моя семья смирилась с моим решением, начала использовать правильные местоимения и обращаться ко мне по новому имени, я почувствовал, что половину пути я уже преодолел",– говорит он.