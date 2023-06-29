«Белый марш» в Нантере

Euronews

Участники марша требуют «осуществления правосудия»

В Нантере под Парижем сотни человек собрались на «Белый марш» в память о подростке, которого накануне застреkил полицейский.

Участники шествия требуют «осуществить правосудие» и наказать полицейского, применившего оружие.

Изначально колонна должна была следовать к мэрии Нантера. Но, учитывая меры безопасности, введённые после массовых беспорядков и погромов, организаторы изменили маршрут.

В прокуратуре Нантера заявили, что страж порядка отрыл огонь без оснований, поскольку угрозы жизни ни ему, ни его коллегам 17-летний водитель не представлял.

Тем не менее, открыты дела как о неправомочном применении оружия, так и о неподчинении требованиям стражей порядка и о покушении на их жизнь.