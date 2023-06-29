Протесты в Нантерре: "Правосудие для Наэля!"

Во Франции не прекращаются протесты после убийства подростка полицейскими. Демонстранты обвиняют стражей порядка в расизме.

"Правосудие для Наэля!" - скандируют тысячи людей собрались в четверг на окраине французской столицы, чтобы потребовать справедливости и правосудия.

"Наэль был другом моего сына, - говорит одна из протестующих. - Он был уважительным и милым мальчиком. Нам больно, нам действительно очень больно. Сегодня это случилось с Наэлем, но это могло случиться и с другими".

17-летний Наэль, алжирец по происхорждению, был убит полицией во вторник утром после того, как отказался подчиниться и пытался скрыться во время проверки документов.

Прокурор, ведущий дело, заявил, что полицейский не выполнил законные условия применения огнестрельного оружия, и дал указание о его задержании. Но это не удовлетворило протестующих:

"Наэль из Нантера, и в таких пригородах часто многое происходит. Есть много случаев насилия, о которых никто не говорит. Мы не равны, и тот факт, что сегодня здесь столько людей, уже о чём-то говорит. С нас хватит!"

"Проблема в том, что это происходит только с нами — с арабами, с черными. Прискорбно так говорить, но это правда. Если бы за рулем был сын Эрика Земмура, никто бы его не застрелил. Вот почему мы здесь, чтобы протестовать. Потому что мы хотим одинаковых законов для всех, и мы хотим одинаковых прав для всех".

Этот инцидент вызвал волну беспорядков и погромов по всей Франции, выявив неразрешённые проблемы людей, которые чувствуют себя ущемлёнными из-за своего происхождения или цвета кожи. Но французская полиция отвергает обвинения в расизме.

_"У полицейского своя работа, и если он нарушает этический кодекс, его наказывают. Ни один сотрудник не может быть оправдан за непростительное поведение._Что бы ни случилось, мы должны понимать, что ни один полицейский не просыпается утром с мыслью убить кого-то, это очевидно", - говорит полицейский Абдулай Канте.

По всей стране продолжаются акции протеста, высказываются политики и представители общественности, надеясь, что в результате будут предприняты конкретные действия, которые, возможно, смогут изменить жизнь будущих поколений.

Сафия Айт Уараби из организации "SOS Расизм" говорит:

"Мы боимся привыкнуть к этому. Потому что это история, которая повторяется каждый год. И кто лучше молодежи может остановить эту тенденцию?"