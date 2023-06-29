Что стоит за новой эскалацией насилия на севере Косова?

Репортаж Моники Пинны в программе "Очевидец".
Моника Пинна, Euronews:
- Я нахожусь в Митровице, на севере Косова. Город наполовину сербский, наполовину албанский. Напряжённость вновь обострилась здесь после муниципальных выборов в апреле. Что стоит за этой новой эскалацией насилия? Об этом новый выпуск программы Euronews Witness ("Очевидец") .
Этот мост был символом разделения между косовскими сербами и косовскими албанцами на протяжении десятилетий. Разрыв между двумя общинами углубился после апрельских муниципальных выборов, которые бойкотировало сербское население.
Четверо мэров-албанцев получили назначение в северные районы с сербским большинством.
- За мостом Косово, а не Сербия, - говорит женщина в исламском платке.
В мае правительство Косова приняло решение силой поставить во главе сербских муниципалитетов албанских мэров, избранных при явке всего в 3,5%.
Напряжённость в Звечане вылилась в столкновения сербских демонстрантов смиротворческими силами НАТО и полицией. Это насилие в вызвало опасения по поводу нового конфликта в Косове.
Моника Пинна, Euronews:
- Колючая проволока, баррикады и международные силы KFOR. Вот так выглядит муниципалитет Звечан почти через месяц после того, как новый албанский мэр попытался вступить в должность.
Косовские сербы требуют провести новые выборы.
Корреспондент Euronews Моника Пинна встретилась с мэром Звечана Илиром Печи в резиденции в горах, где он вынужден работать.
- Проводить новые выборы было бы нечестно, - говорит Печи. - Это означало бы, что воля и голоса граждан были бы проигнорированы.
Косово, автономный край Сербии в бывшей Югославии, в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году.
ЕС, грозя санкциями, требует от Приштины разрядить напряжённость.