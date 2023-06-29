Что стоит за новой эскалацией насилия на севере Косова?

Репортаж Моники Пинны в программе "Очевидец".

Моника Пинна, Euronews:

- Я нахожусь в Митровице, на севере Косова. Город наполовину сербский, наполовину албанский. Напряжённость вновь обострилась здесь после муниципальных выборов в апреле. Что стоит за этой новой эскалацией насилия? Об этом новый выпуск программы Euronews Witness ("Очевидец") .

Этот мост был символом разделения между косовскими сербами и косовскими албанцами на протяжении десятилетий. Разрыв между двумя общинами углубился после апрельских муниципальных выборов, которые бойкотировало сербское население.

Четверо мэров-албанцев получили назначение в северные районы с сербским большинством.

- За мостом Косово, а не Сербия, - говорит женщина в исламском платке.

В мае правительство Косова приняло решение силой поставить во главе сербских муниципалитетов албанских мэров, избранных при явке всего в 3,5%.

Напряжённость в Звечане вылилась в столкновения сербских демонстрантов смиротворческими силами НАТО и полицией. Это насилие в вызвало опасения по поводу нового конфликта в Косове.

Моника Пинна, Euronews:

- Колючая проволока, баррикады и международные силы KFOR. Вот так выглядит муниципалитет Звечан почти через месяц после того, как новый албанский мэр попытался вступить в должность.

Косовские сербы требуют провести новые выборы.

Корреспондент Euronews Моника Пинна встретилась с мэром Звечана Илиром Печи в резиденции в горах, где он вынужден работать.

- Проводить новые выборы было бы нечестно, - говорит Печи. - Это означало бы, что воля и голоса граждан были бы проигнорированы.

Косово, автономный край Сербии в бывшей Югославии, в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году.

ЕС, грозя санкциями, требует от Приштины разрядить напряжённость.