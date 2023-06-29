Ни воды, ни электричества: как жители Херсона выживают после потопа?

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Разрушение Каховской ГЭС привело к катастрофическим последствиям для жителей Херсонщины

Спустя три недели после прорыва плотины Каховской ГЭС жизнь в Херсонской области все еще далека от восстановления.

Потоп вызвал катастрофу гуманитарного и экологического масштаба.

Некоторые из тех тысяч, кто был вынужден покинуть свои дома, вернулись, но пока у них нет ни электричества, ни пригодной водопроводной воды. Ту, что льется из кранов, власти не рекомендуют использовать — она сильно хлорирована.

Посланник Папы Римского в Украине своими глазами увидел трудности, с которыми столкнулись местные жители.

Ватикан открыл столовую в Херсоне, где могут накормить горячим обедом тысячу человек в день.

То, что не разрушила бомбежка и что не вывезли русские, которые также грабили частные дома, теперь было уничтожено водой после разрушения плотины кардинал Конрад Краевский посланник папы римского

Плотина была разрушена 6 июня. В ее подрыве Киев и Москва обвиняют друг друга.

В результате затоплены тысячи гектаров сельхозугодий по обе стороны Днепра, Каховское водохранилище обмелело. Последствия, которые останутся на десятилетия.