Ни воды, ни электричества: как жители Херсона выживают после потопа?

Разрушение Каховской ГЭС привело к катастрофическим последствиям для жителей Херсонщины
Спустя три недели после прорыва плотины Каховской ГЭС жизнь в Херсонской области все еще далека от восстановления.
Потоп вызвал катастрофу гуманитарного и экологического масштаба.
Некоторые из тех тысяч, кто был вынужден покинуть свои дома, вернулись, но пока у них нет ни электричества, ни пригодной водопроводной воды. Ту, что льется из кранов, власти не рекомендуют использовать — она сильно хлорирована.
Посланник Папы Римского в Украине своими глазами увидел трудности, с которыми столкнулись местные жители.
Ватикан открыл столовую в Херсоне, где могут накормить горячим обедом тысячу человек в день.
Плотина была разрушена 6 июня. В ее подрыве Киев и Москва обвиняют друг друга.
В результате затоплены тысячи гектаров сельхозугодий по обе стороны Днепра, Каховское водохранилище обмелело. Последствия, которые останутся на десятилетия.
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