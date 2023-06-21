Киев: разрушение Каховской ГЭС нанесло ущерб в 1,2 млрд евро

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Разрушение Каховской ГЭС нанесло ущерб в миллиард 200 миллионов евро, заявил министр охраны окружающей среды Украины, до миллиона человек лишились питьевой воды. Разминирование и воссоздание инфраструктуры Украины обсудят в среду и четверг в Лондоне лидеры и представители 60 государств.

Разрушение Каховской ГЭС нанесло ущерб в миллиард 200 миллионов евро, заявил во вторник министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрелец, до миллиона человек лишились питьевой воды.

В Херсонской области, на правом берегу Днепра, затопленными остаются четыре села, сообщил глава областной военной администрации.

В квартире Александра Машукова, жителя одного из затопленных сёл, вода поднялась больше, чем на полтора метра на второй день после взрыва Каховской плотины. Пенсионер смог вернуться домой только через неделю, когда вода ушла; всё это время ему пришлось жить у друзей.

Вот сейчас уже можно ходить, а когда я вернулся, здесь был вот такой слой ила! Пришлось снять квартиру выше этажом на свою "большую" пенсию Александр Машуков житель одного из затопленных сёл Херсонской области

Волонтёры со всей Украины, в частности, из Запорожья, помогают людям из затопленных посёлков. Они привозят и раздают гуманитарную помощь: одежду, продукты питания, средства гигиены и медикаменты. Параллельно продолжается эвакуация жителей 17 населенных пунктов в левобережном районе Херсонской области, которые остаются под водой.

Прорыв Каховской ГЭС создал ещё одну серьёзную проблему: установленные российской армией мины паводковые воды переместили в другие районы. Фермеры вынуждены использовать беспилотники, чтобы удалить траву, обнаружить и извлечь взрывные устройства.

Здесь было так много высоких сорняков, что мин вообще не было видно, хотя это поле полностью заминировано на протяжении двух километров Денис фермер в Херсонской области

Разминирование, воссоздание инфраструктуры и финансирование госсектора обсудят в среду и четверг в Лондоне лидеры и представители 60 стран на конференции по восстановлению Украины.

Цель мероприятия, в котором примут участие глава Еврокомиссии, госсекретарь США и министр иностранных дел Франции, - мобилизовать правительства, бизнес и крупные финансовые учреждения.

Неотложные потребности Украины оцениваются Всемирным банком в без малого 13 миллиардов евро, более глобальное восстановление экономики будет стоить 376,5 миллиардов, согласно недавнему исследованию Всемирного банка, ООН, Евросоюза и правительства Украины. Президент Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи.