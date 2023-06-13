Десятки погибших в результате разрушения Каховской ГЭС

Российские и украинские официальные лица констатируют рост официального числа жертв наводнения в Херсонской и Николаевской областях.

Россия и Украина подтверждают гибель не менее 27 человек в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Десятки жителей Херсонской и Николаевской областей числятся пропавшими без вести.

Украина увеличила закупки электроэнергии за границей и оценивает потери для сельского хозяйства. Жители Чернобаевки Василий сетует, что были смыты целые поля:

«Вот там они уничтожили наши посевные земли, твари, посевные земли все уничтожили. Лет 10 ничего не будет расти. Экология разрушена».

Правительство сообщает о миллионах гектаров сельскохозяйственных земель, пострадавших от наводнения. Житель села Афанасьевка Николаевской области Юрий потерял весь урожай:

«Государство, если сможет, то поможет. А если не может, то хоть пусть поможет нашим солдатам, чтобы всех их выгнали...»

По обе стороны фронта сообщают об эвакуации тысяч людей из затопленных районов. Волонтёры рассказывают, что сотни пострадавших нуждались в медицинской помощи.

Большинство людей были просто замучены. Там очень взрослые люди, 90+, 80+. Последние несколько часов их жизни, эвакуация через окна, через речку дали о себе знать. Марк Невяжский миссия медиков-волонтёров Frida Ukraine

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Москва и Киев называют это террористическим актом, обе стороны сходятся в том, что плотина была взорвана. Украина настаивает на том, что таким образом Россия пыталась помешать контрнаступлению ВСУ на юге.