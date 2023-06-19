Без воды и под обстрелами: гуманитарный кризис после подрыва Каховской ГЭС

Euronews

Центр национального сопротивления заявил, что в оккупированных районах погибли более 500 человек.

Из-за подрыва Каховской ГЭС десятки тысяч жителей Украины потеряли доступ к водопроводной воде, в основном в Днепропетровской области. По оценкам ООН, более 210 000 человек срочно нуждаются в питьевой воде.

В Никополе открыты десятки пунктов выдачи бутилированной питьевой воды, но людям приходится рисковать жизнью. Город ежедневно подвергается российским обстрелам. Местные власти говорят, что в последние дни удары приходятся на объекты инфраструктуры, обеспечивающие город водоснабжением.

Вода необходима и для охлаждения реакторов ЗАЭС, расположенной на противоположном берегу разрушенного водохранилища.

Говорят жители Никополя:

"Конечно, страшно, ничего так не пугает как атомка. Воду могут организовать и привезти, но очень страшно, если что-то произойдет с атомкой".

"Мы возим воду на тачках. Здесь разместили пункт выдачи, но нет укрытия. Каждый на себя не будет брать ответственность, ходим туда, где есть укрытия, если звучит воздушная тревога, то мы прячемся".

По данным министерства здравоохранения Украины, треть проб воды в Херсонской, Одесской и Николаевской областях не соответствуют гигиеническим нормам.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун заявила, что правительство РФ отклоняет просьбы о предоставлении доступа в пострадавшие оккупированные районы на левом берегу Днепра. В Кремле ответили, что не могут обеспечить безопасность представителям ООН.

На этом фоне Центр национального сопротивления Украины заявил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли более 500 человек в оккупированном городе Алёшки, так как в эвакуации было отказано тем, у кого нет российского паспорта.