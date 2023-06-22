Правящая консервативная партия Греции "Новая демократия" стремится к созданию однопартийного правительства в стране

По мере приближения выборов в Греции правящая консервативная партия "Новая демократия" стремится набрать решающие 40% голосов, которые помогут ей обеспечить абсолютное большинство для формирования однопартийного правительства. По этой причине Консервативная партия опять пытается мобилизовать 2,4 миллиона человек, проголосовавших за них на майских выборах.

Андреас Дримиотис считается одним из пионеров информационных технологий в Греции. Его основной работой с 1981 года является сбор и передача результатов опросов и голосования в стране. Дримиотиса называют гуру греческих выборов.

Андреас Дримиотис, специалист по выборам:

— Я думаю, что "Новая демократия" сможет обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте и получит 160 из 300 мест, независимо от того, сколько партий пройдет. За "Новую демократию" уже проголосовал больший процент избирателей, а за SYRIZA - чуть меньший. Из-за синдрома проигравшего избиратели SYRIZA разочарованы и считают, что у партии нет перспектив, поэтому SYRIZA получит еще меньше голосов.

В настоящее время критическим вопросом для консерваторов остается количество малых партий, которые смогут пройти в греческий парламент. Считается, что чем больше их будет в парламенте, тем сложнее придется "Новой демократии"

Андреас Дримиотис, специалист по выборам:

— Мы ожидаем сюрпризов от малых партий. Может быть, 7 партий войдут в парламент. 8 партий представляется мне очень маловероятным. Варуфакис уже упустил свою возможность. Крайне правая партия "Спартанцы" также останется вне парламента. Ситуация мне представkяется именно таким образом.

В течение этого короткого предвыборного периода одним из основных вопросов для обсуждения стала миграция, особенно на фоне гибели беженцев у берегов Пилоса. Еще одна проблема - экономика страны, которая долгое время остается головной болью для греческих избирателей. Предметом жарких дебатов между двумя крупнейшими партиями стала тема мусульманского меньшинства.